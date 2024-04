PRIMAVERA, Il Torino regala la salvezza alla Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri la Fiorentina Primavera in campionato è inciampata in casa del Genoa per 3-2 ma ai viola già oggi può tornare il sorriso. La vittoria del Torino sul Frosinone per 4-2 regala infatti la salvezza matematica ai ragazzi di Galloppa con quattro giornate d'anticipo visto che i ciociari restano ultimi in classifica a -12 punti dalla Fiorentina che ha anche gli scontri diretti a favore (36 punti contro 24).

La Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia, potrà così disputare in tranquillità le partite rimanenti, cercando comunque di scalare la classifica visto che la zona playoff è a 10 punti, con tante avversarie tra i viola (tredicesimi) e il Milan (sesto) per sperare. E chissà che qualche altro viola, come Biagetti, Sene e Caprini oggi, possano sperare in qualche presenza in prima squadra per capire fin da ora chi è già pronto a spiccare il volo.