PRIMAVERA, Contro la Cremonese ci sarà Pongracic

Due ore prima della formazione di Raffaele Palladino, alle 13:00, scenderà in campo la Fiorentina primavera. La squadra di Galloppa, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan, sarà ospite della Cremonese. I gigliati al momento sono secondi in classifica a meno un punto proprio dai rossoneri che hanno già giocato, a differenza di Braschi e compagni, la decima giornata di campionato. I grigiorossi invece dopo 9 partite hanno conquistato 12 punti e sono in dodicesima posizione. La formazione lombarda viene da un buon periodo di forma con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite stagionali. Nell'undici di Daniele Galloppa ci sarà anche il difensore della prima squadra Marin Pongracic. Il croato, così come aveva fatto Rolando Mandragora la settimana scorsa contro il Milan, prima di tornare in campo con la prima squadra giocherà con la primavera. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

CREMONESE (3-4-1-2): Malovec; Duca, Prendi, Zilio; Cantaboni, Lordkipanidze, Lottici Tessadri, Nagrudny; Faye; Ragnoli Galli, Gabbiani. All.: Pavesi

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Pogracic, Romani, Scuderi; Harder, Keita, Ievoli; Bertolini, Tarantino, Caprini. All.: Galloppa