PRES. SOCHI, Kokorin ha fatto la sua scelta ma...

Il presidente del Sochi Boris Rotenberg, intervistato dalla testata russa Sport-express, ha commentato la partita giocata contro lo Zenit tirando in causa anche Kokorin, attualmente alla Fiorentina: "Penso che sia più contento lì. Ovviamente la nostra squadra sarebbe stata felice di vedere Kokorin, ma Alexsander ha fatto la sua scelta. Questi, come si suol dire, sono affari suoi. In altri club si infortuna, da noi questo non è successo. Cosa significa? Che abbiamo un buon quartier generale medico".