Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi a beINSports ha chiuso definitivamente a Cristiano Ronaldo, che non sarà dunque l'ennesima stella del già ricco firmamento dei parigini: “Non ci abbiamo nemmeno pensato”, la battuta regalata alla tv di sua proprietà. Il lusitano è in uscita dalla Juve ma non diretto a Parigi.