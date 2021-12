PRES.PISA, Lucca resta: su di lui club internazionali

Ospite di Radio Sportiva Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato del momento della formazione nerazzurra, campione d'inverno in Serie B e non solo: “Nelle prime 4 partite abbiamo sempre vinto poi c’è stata una piccola flessione dopo la trasferta di Crotone anche per alcune circostanze casuali. Poi ci siamo ripresi ed abbiamo vinto molte gare, tante meritatamente. Non ci aspettavamo una performance così positiva all’inizio ma oggi abbiamo più fiducia e stiamo facendo quello che ci aspettavamo ogni domenica. Il futuro di Lorenzo Lucca? Sicuramente non si muoverà a gennaio. Nell’ambito della nostra crescita rappresenta un punto di riferimento. Anche con gli impegni in nazionale ha giocato tanto, a volte non al meglio, ed ora sta pagando un po’. Ma non è l’unico giocatore in rosa che attrae interesse da parte anche di club internazionali. In questa sessione però non si muoverà nessuno dei calciatori più impiegati e se ci sarà occasione faremo qualcosa in entrata“.