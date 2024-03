PRES. PISA, Aquilani? Ha un altro anno di contratto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal sito I love Palermo calcio, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, tra i vari temi toccati, ha parlato anche dell'interesse della Fiorentina per Alberto Aquilani: "Ho letto sui giornali di questo interesse, ma lui ha un contratto con noi per un altro anno. Aquilani è un giovane con idee interessanti e si è fatto apprezzare in una stagione falcidiata dagli infortuni. Adesso inizia il periodo delle voci e ormai è diventato il di moda vendere anche gli allenatori. Volendoci scherzare su chi lo vuole deve comprarlo".