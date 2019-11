PRES. OSA SEATTLE, Da tempo lavoro con Barone

Giuseppe Pezzano, imprenditore italo-americano e presidente dell'OSA Seattle FC, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare dell'addio all'MLS di Zlatan Ibrahimovic, ma anche del suo rapporto con Rocco Commisso. Prima è partito dalla punta svedese: "Di Vaio (dirigente del Bologna, ndr) era qualche settimana fa a Los Angeles. L'interesse del Bologna e di Mihajlovic c'è. Il commissioner della Lega Nazionale ha parlato di Milan, ma credo che siano queste le due direzioni possibili. Con Di Vaio ci siamo visti ma non siamo entrati in dettagli. C'è tanto interesse in Europa in generale per lui. E' inutile nascondere che l'interesse concreto del Bologna. Mi auguro che torni in Italia. So che è un sogno anche di mister Mihajlovic".

Quindi, su Commisso, ha aggiunto: "L'ho conosciuto in occasione del suo arrivo a Firenze. Collaboro da tempo con Barone, che ha fatto un grandissimo lavoro, facendo crescere la lega nazionale. Commisso è un amante del calcio e vuole fare bene per il calcio italiano. Tornare in Italia con il calcio è bello, i fiorentini devono essere orgogliosi".