PRES. LND, Fiducia sulla ripresa: curva è contagi ok

Il vice presidente della FIGC e presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha parlato dell'ormai probabile ripartenza del calcio: "Aspetto l'incontro che avremo giovedì prossimo con il ministro, per avere una parola definitiva sulla data d'inizio e conclusione dei campionati. Siamo fiduciosi, dalle ultime notizie sembra che la curva dei contagi sia assolutamente contenuta. Siamo vicini alla soluzione della questione".

Come valuta il protocollo per la ripresa?

"Fino ad ora è stato valutato tutto nei minimi particolari, credo che alla fine di questa settimana potremo essere abbastanza precisi sulla ripresa".

Cosa pensa delle polemiche sulle partite alle 16.30?

"Fare previsioni in questo momento diventa complicato, io penso che tutti quanti siamo chiamati a fornire con impegno e dare un segno di grande responsabilità. Chiaro che sarebbe meglio spostare un'ora più avanti".

Sarà possibile trasmettere diretta gol in chiaro?

"Credo che ci debba essere una risposta complessiva, anche in virtù di un eventuale contenzioso tra Lega Serie A ed emittenti, bisogna affrontare la questione e raggiungere un risultato che deve tenere conto della grande situazione di gravità in cui ci troviamo".