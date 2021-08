PREMIO CESARINI, Vince Lasagna, Italiano premiato

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Tutto pronto per il Premio Renato Cesarini. Domani 1 settembre a Senigallia, una delle mete più ambite dell'Adriatico, vi sarà una passerella di numerosi big del mondo del calcio. Il vincitore del premio Cesarini e' il calciatore del Verona Kevin Lasagna, come realizzatore del goal all'ultimo minuto dell'ultimo campionato (Cagliari-Verona, al 98'). Come ogni anno verranno assegnati riconoscimenti a personaggi del calcio che si sono contraddistinti nell'ultima stagione. Il manager che più di tutti merita questo premio e' il Presidente della Figc, Gabriele Gravina. Si parte alle ore 17 dalla Rotonda a Mare dove si terranno due talk-show: "L'altra faccia della medaglia: il calcio al di là della Vittoria dell'Italia, fair play finanziario, una regola che vale per tutti?" e "Il ruolo dei procuratori da consulenti a protagonisti del circuito calcistico... opportunità e distorsioni". Nei talk show, condotti da: Luca Marchetti(Sky-Sport) Sandro Sabatini (Mediaset Sport) e Luigi Brecciaroli (Arancia Television) parteciperanno e saranno premiati tra gli altri, i presidenti Massimo Ferrero (Samp) e Fabrizio Corsi (Empoli), i ds Giovanni Sartori(Atalanta) e Toni D'Amico (Verona), gli allenatori Vincenzo Italiano (Fiorentina), Fabrizio Castori (Salernitana) e Andrea Sottil (Ascoli), gli ex calciatori Alessio Tacchinardi (Juventus) e Josè Altafini (Juventus, Milan e Napoli), i procuratori Renzo Contratto e Massimo Briaschi. Interverranno tra gli altri Guido D'Ubaldo (segretario nazionale ODG), Piercarlo Presutti (caporedattore Ansa Sport) e Andrea Balzanetti (caporedattore Corriere della Sera). Dopo l'evento alla Rotonda, la cena di gala presso l'istituto alberghiero 'A.Panzini' di Senigallia. Ospiti d'nore e, saranno premiati, Ivan Zazzaroni (direttore Corriere dello Sport) Giancarlo Laurenzi, (direttore Corriere Adriatico), Giuseppe Cruciani (Sole 24 ore-Radio 24) e l'avv. Michele Briamonte. (ANSA).