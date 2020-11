Non solo LaLiga, anche la Premier League questo week-end ricorderà Diego Armando Maradona. Come riportano i colleghi del Times, il decimo turno del massimo campionato inglese vedrà infatti, già a partire da stasera, un minuto di applausi nonché la fascia nera in segno di lutto da parte di ogni squadra. El Diez sarà così commemorato su tutti i campi.