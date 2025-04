Premier contro Manchester City, verdetto sulle violazioni finanziarie non prima dell'estate

Secondo il tabloid inglese The Telegraph non vede ancora la luce il verdetto nella battaglia legale intrapresa nel febbraio 2023 dalla Premier League contro il Manchester City, riguardante le 115 accuse di violazione di regole finanziarie (FFP) ed è impossiible infatti che venga emesso prima dell’estate. Sospettato di non aver collaborato adeguatamente alle indagini della PL, è già avvenuta un'udienza "segreta" presso una commissione indipendente nel mese di dicembre, dopo quasi tre mesi di discussioni legali presso l’International Dispute Resolution Centre di Londra.

Come detto sono passati più di due anni da quando la Premier League ha annunciato i capi di accusa contro il City, ma sono ormai quasi sei anni e mezzo dall’inizio delle indagini sul club inglese. Il City nega con forza ogni illecito e afferma di avere “prove inconfutabili” che dimostreranno la propria innocenza. In caso di conferma delle accuse però i citizens rischiano una pesante penalizzazione in classifica, fino addirittura alla retrocessione.