PRADÈ, Lirola, Demme e Boa ci piacciono. Tonali...

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato dal sorteggio dei calendari di Serie A:

"Per il primo acquisto ho detto 10 agosto e 10 sarà. Stiamo lavorando e abbiamo avuto tante risposte positive dalla tournée. Abbiamo le idee ben chiare e adesso iniziamo. Lirola? Calciatore che ci piace ma non ti posso dire che è il più vicino perché c'è bella distanza col Sassuolo. Valutiamo altri profili, abbiamo diverse alternative. Pezzella? Rimane alla Fiorentina. Borja Valero? Non è cambiato nulla. Simeone? Non ce l'ha chiesto il Sassuolo. Boateng? A noi piace ora sta alla sua testa decidere cosa vuole fare. Ma ha le caratteristiche giuste che noi cerchiamo. Khedira? Mai cercato. Come ritrova il sorriso Chiesa? Divertendosi, giocando a calcio. Ribery? Non penso sia proponibile per la Fiorentina. Il presidente Commisso vuole tenere Federico Chiesa per far vedere che è una società seria e forte. Sta all'allenatore fargli tornare il sorriso. Tonali? No. Demme? Piace".