PORTIERI, Caprile al Cagliari e Scuffet al Napoli: ci siamo

© foto di www.imagephotoagency.it

Scambio di portieri in vista tra Cagliari e Napoli. Come riporta TMW, i club stanno lavorando a una trattativa che coinvolge Elia Caprile e Simone Scuffet, due affari che potrebbero definirsi sulla base del prestito e la fumata bianca sembra davvero a un passo. L’operazione per sei mesi potrebbe mettere d'accordo entrambe le società, perché per il Napoli sarebbe un’opportunità per valorizzare Caprile, chiuso da Alex Meret e quindi destinato a trovare poco spazio.

Per il Cagliari, invece, rappresenterebbe un’occasione per risolvere il dualismo tra Boris Sherri e lo stesso Scuffet, che finora non ha portato i risultati sperati. L'operazione che porterà Caprile in Sardegna si dovrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.