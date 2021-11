PORRINI, DV9 tra i 5-6 top. Lewandowski è vicino

Intervenuto a TMW Radio, l'ex difensore Sergio Porrini si è così espresso su Dusan Vlahovic: “Da ex difensore di fine anni Ottanta, inizio Novanta, dico che è uno di quei calciatori che per caratteristiche mettono in difficoltà chiunque. Protegge bene la palla ed è velocissimo, va in profondità ed è forte di testa: un miglioramento così era inaspettato, pure se le sue qualità si intravedevano. In questo momento è tra i cinque-sei attaccanti più forti al mondo. Ho visto Lewandowski e dico che gli si sta avvicinando molto…”.