PONGRACIC, Nella formazione dei croati più costosi in A

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la lista dei calciatori croati più costosi della storia della Serie A mettendoli anche in campo in un'ipotetica formazione. Presente nell'undici croato anche il nuovo difensore della Fiorentina, arrivato a Firenze quest'estate dal Lecce per 15 milioni, Marin Pongracic. Il nuovo numero 5 gigliato è stato posizionato centrale in una difesa a tre con ai suoi lati Erlic e Simic. Tra gli ex viola presenti Marko Pjaca, posizionato sulla corsia destra di centrocampo, passato dalla Dinamo Zagabria alla Juventus per 29,4 milioni di Euro, e Nikola Kalinic. L'ex Dnipro nel 2017 si trasferì al Milan, proprio dalla Fiorentina, per una cifra di poco superiore ai 27 milioni di Euro. Di seguito il post Instagram della pagina ufficiale di Transfermarkt.it: