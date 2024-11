PONGRACIC, CT Croazia: "Col Portogallo una battaglia"

FirenzeViola.it

© foto di Uefa/Image Sport

La Croazia del viola Pongracic va k.o. in Scozia, battuta da un gol di McGinn nel finale, e adesso per superare il turno in Nations League nell'ultima giornata della fase a gironi dovrà conquistare un punto in Portogallo. Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, a fine partita ai canali ufficiali della UEFA ha commentato così il match: "Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto il controllo del gioco, il possesso palla, abbiamo fatto tutto quello che ci aspettavamo per questa partita, ma è stato molto difficile quando siamo rimasti in dieci uomini".

Per la Scozia si tratta della prima vittoria, quella necessaria per mantenere vivo il sogno qualificazione. "Voglio fare i complimenti alla Scozia perché - prosegue Dalic - sono stati un avversario difficile. Hanno pressato alto e abbiamo subito gol negli ultimi minuti, ma devo essere contento di come hanno giocato i miei giocatori".

La Croazia è a +3 su Scozia e Polonia e nell'ultima sfida col Portogallo servirà un punto per essere certi di superare il turno: "Sarà una grande battaglia per noi. Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi - ancora Dalic - ma il Portogallo è la squadra migliore del nostro girone. Dobbiamo fare del nostro meglio e cercare di ottenere il punto che ci serve per passare la fase a gironi. Questo era il nostro obiettivo prima di iniziare. Non dobbiamo mai arrenderci e faremo del nostro meglio”.