PONGRACIC, Convocato con la Croazia per la Nations League

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marin Pongracic è tornato tra i convocati nella Fiorentina per la gara contro l'Apoel Nicosia e il Verona. Il centrale ex Lecce he però giocato solo un tempo con la Primavera la scorsa settimana nella vittoria per 2-4 a Cremona, ma non è ancora stato schierato da Palladino dal suo rientro dall'infortunio.

Nonostante ciò, la Nazionale croata ha deciso di convocarlo per le partite di Nations League contro Scozia e Portogallo. Da valutare il suo impiego in campo in queste due gare, ma certamente la convocazione in Nazionale può essere un segnale positivo sulle condizioni di salute del centrale croato costato alla Fiorentina 15 milioni.