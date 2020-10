POLVEROSI, Vendere Chiesa segnale che non cresci

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, parla così degli ultimi avvenimenti in casa Fiorentina: "Per il momento Commisso si è inserito sulla scia del vivacchiare dellavalliano. Vedremo come sarà Chiesa al posto di Callejon, anche se penso che lo spagnolo non potrà giocare nello stesso ruolo. Il messaggio che arriva all'esterno quando vendi Chiesa è che ancora la Fiorentina non si vuole rinforzare per fare quel passo verso chi lotta per l'Europa League. Ed è chiaro che se Torreira poi deve scegliere, va all'Atletico Madrid e non alla Fiorentina: se non vuoi fare il salto, come puoi riprendere le altre? Se l'obiettivo è solo la sinistra della classifica, allora, questa Fiorentina basta. Per arrivare in Europa League, il prossimo anno deve fare un mercato da 150 milioni, altrimenti non ce la fa. Questa Fiorentina così c'era anche con i Della Valle, eh... Poi su Commisso bisogna fare un ragionamento più ampio, perché sulle strutture è veramente un passo avanti a tutti. Ha già fatto qualcosa che i predecessori si sono solamente sognati".