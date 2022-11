POLONIA, Bereszynski: "Siamo tutti giocatori esperti"

Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski, connazionale del viola Zurkowski, è intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro della Polonia in Qatar, parlando delle aspettative della Nazionale di Michniewicz alla vigilia del Mondiale: "Ognuno di noi ha in mente la partita che sta arrivando. Ma se dovessi pensare costantemente a un possibile infortunio, non mi allenerei per tre mesi. Non puoi pensarci. Le regole di ogni partita sono le stesse, ma puoi sentire il peso del prossimo big match. Lo stiamo vivendo da molto tempo. Siamo calciatori esperti, giochiamo in buoni campionati e club. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sono giocatori giovani nella squadra, ma dobbiamo aiutarci a vicenda e indirizzare i nostri pensieri nella giusta direzione. Senti arrivare l'incontro. Questa è la fase decisiva".

Sul Mondiale: "C'è molta più tranquillità qui rispetto al Mondiale in Russia. Qui abbiamo il nostro piano, il comfort. Anche la base è molto buona. Così è la palestra o il parco giochi. Al momento, solo vantaggi: siamo soddisfatti."