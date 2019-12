POLITANO, L'Inter si aspetta 25-30 milioni per cederlo

Il mercato dell'Inter è legato di fatto a Matteo Politano. L’ex-Sassuolo può essere un’uscita dalla quale ottenere un incasso importante. In viale della Liberazione, scrive il Corriere dello Sport, per Politano si aspettano un’offerta in linea con quanto la Fiorentina era disposta ad investire la scorsa estate, ovvero tra i 25 e i 30 milioni. A quel punto verrebbe realizzata un’importante plusvalenza.

Politano piace anche all’Atalanta che, non a caso, aveva proposto un giro a tre di prestiti che avrebbe portato anche Barrow al Parma e Kulusevski alla corte di Conte. Il muro della società emiliana ha stoppato tutto. Ma l’Inter continua a lavorare il gioiellino svedese di origini macedoni: l’obiettivo è assicurarselo per giugno: c’è una distanza di 5 milioni, tra 40 e 35, tra domanda e offerta. E qualora Politano non lasciasse la Pinetina a gennaio, allora la prossima estate potrebbe essere girato proprio all’Atalanta.