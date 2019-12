POLITANO, A breve incontro tra Viola e agente

Secondo quanto riportato da fcinternews.it la Fiorentina starebbe facendo sul serio per Matteo Politano, anche a causa della probabile lunga assenza di Franck Ribery. Il giocatore dell'Inter è la prima scelta in attacco per Vincenzo Montella, che lo conosce dai tempi delle giovanili alla Roma, ed è il preferito del direttore sportivo viola Daniele Pradè. Davide Lippi, agente dell'ex Sassuolo, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, parlerà con entrambi i club per portare avanti i discorsi. Anche l'Atalanta, dopo la qualificazione in Champions, ha avuto un contatto indiretto con il giocatore.