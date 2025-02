Playoff Champions, alle 21 Atalanta-Brugge: le formazioni ufficiali

vedi letture

Dopo il Milan scende in campo per il ritorno dei playoff di Champions League anche l'Atalanta. Alle 21 a Bergamo infatti, al Gewiss Stadium, ci sarà il fischio d'inizio di Atalanta-Club Brugge. Si riparte dal 2-1 a favore dei belgi dell'andata, con la squadra di gasperini costretta dunque a vincere con più di un gol di scarto per approdare agli ottavi. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Hayen.