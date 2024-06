PIZZIGONI, Italiano? Via anche senza Conference League

FirenzeViola.it

L'esperto di calcio sudamericano, Carlo Pizzigoni, ha parlato durante una diretta YouTube de La Fiera del Calcio si è soffermato a parlare di Fiorentina: "Credo che il percorso di Italiano in viola fosse chiuso, ne aveva già parlato lo stesso tecnico con Barone decidendo che sarebbe stato il suo ultimo anno a Firenze. Non credo che la vittoria della Conference League avrebbe fatto riconsiderare la scelta, era giusto chiudere il percorso".

Cosa ne pensa dell'arrivo di Palladino?

"Ha fatto bene a Monza e potrebbe essere il sostituto adatto di Italiano. A me sarebbe piaciuto Baroni, perchè è fiorentino e forse si sarebbe meritato un’occasione. Le parole di Biraghi dopo l’Atalanta sono forti, ma il capitano viola negli ultimi anni si è preso di tutto dalla tifoseria viola e mi sembra un po’ esagerato: non parliamo di una squadra che lotta per non retrocedere".