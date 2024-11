PISTOIESE, Villa nuovo mister. 2° il fiorentino Collacchioni

Nuovo allenatore per la Pistoiese dopo l'esonero di Giacomarro. Questa la nota: "La Società FC Pistoiese rende noto il nome del nuovo allenatore della prima squadra: Alberto Villa. Originario di Soresina, Villa da calciatore ha vestito la maglia arancione tra il 2002 e il 2005. Come allenatore, invece, il classe ’79 ha iniziato in qualità di vice al Carpi, alla Viterbese e al Catanzaro, per poi affermarsi alla Pergolettese e alla Virtus Francavilla.

L’ultima esperienza in panchina, per Villa, è proprio quella alla Virtus Francavilla, in Serie C, conclusasi lo scorso giugno. Al fianco di mister Alberto Villa, in qualità di allenatore in seconda, ci sarà Lorenzo Collacchioni. Originario di Firenze, Collacchioni ha vestito la maglia arancione per due volte, la prima dal 2002 al 2007, la seconda dal 2012 al 2014. La FC Pistoiese, dunque, riparte da due ex arancioni rimasti nel cuore dei tifosi per le gesta compiute sul prato del "Melani". Villa e Collacchioni, che conoscono bene la città, il valore e il peso della maglia arancione, sono chiamati adesso a scrivere un nuovo capitolo della loro storia in orange, guidando la prima squadra dalla panchina".