PIRLO, Viola? Non puoi più sbagliare, stai attenta

Raggiunto da Sky Sport 24 a margine dell'evento benefico Barlassina Country Club, Andrea Pirlo ha analizzato l'ultima giornata di campionato e in particolar modo ha parlato così della Fiorentina. "Non ci aspettavamo che finisse così. Ha iniziato bene il suo campionato, poi piano piano si è lasciata andare: ora non può più sbagliare. Non sono abituati a gestire queste situazioni, devono stare ben attenti".