PIOLI (RADIO RAI), Muriel libero di provare i dribbling

Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Radio Rai nel post-partita: "Noi ci abbiamo creduto fino alla fine, il merito della squadra è quello di non essersi demoralizzata sul vantaggio dell'Udinese e aver creduto fino alla fine di vincere, abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti, volevamo la settimana perfetta e bisognava vincere per averla ma rimane una prestazione positiva e io ho visto tante cose buone".

Qualche dribbling di troppo per Muriel? "Lui è un giocatore di qualità e se tenta un dribbling in una zona di campo in cui si sente di farlo, gli va concesso, oggi bisognava soltanto usare le giocate individuale, perché trovare gli spazi era difficile, quindi giusto tentare le giocate individuali, lui deve fare questo, anche se oggi non è riuscito a trovare la giocata vincente come nelle ultime uscite".

Poco tempo per preparare la gara? "L'Udinese ha avuto 9 giorni per preparare questa gara per loro determinante, noi solo tre giorni e io per questo apprezzo lo sforzo dei ragazzi, non ci siamo abituati, speriamo di abituarci l'anno prossimo ad avere l'impegno infrasettimanale, non siamo stati brillantissimi ma è stata una prestazione positiva. I giocatori hanno dato tanto, era giusto sfruttare il loro momento e sono stati in partita fino alla fine, a livello caratteriale e fisico la squadra ha fatto bene. Se fossimo andati in vantaggio la gara sarebbe cambiata, non ci siamo riusciti ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine".