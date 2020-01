PINAMONTI, Proposte da Hellas Verona e SPAL

Andrea Pinamonti lascerà il Genoa in questa finestra di calciomercato. Il club di Enrico Preziosi, che ha acquistato Mattia Destro e vuole mettere a disposizione di Davide Nicola un altro attaccante, è pronto a liberare l'attaccante classe '99 arrivato la scorsa estate dall'Inter.

Domani a Milano si farà il punto della situazione col giocatore che in questo momento sul piatto ha due proposte concrete: Hellas Verona e SPAL. Entrambe le società sono interessate al prestito secco per sei mesi, l'unica formula possibile per il trasferimento di Pinamonti. Ricordiamo che il giocatore negli ultimi giorni era stato accostato anche alla Fiorentina.