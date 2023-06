PIN, Viola, errore da scuola calcio. Italiano per me rimarrà

Fonte: TMW Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola, Celeste Pin, ha parlato della finale di Conference persa al 90' dalla Fiorentina ieri contro il West Ham: "E' un errore tattico e di interpretazione. Casomai devi arretrare e non avanzare. Non ha pensato che il pericolo era dietro le spalle. Ma non è che l'ultimo errore visto in stagione. La Fiorentina aveva rimediato al rigore subito e nel momento in cui il West Ham era poco lucido e traballava ha commesso questo errore fatale".

Chi poteva essere il leader di questa Fiorentina?

"Non ha un campione in campo che può risolvere le partite. E' una buona squadra di gregari, se si muovono in sintonia e producono un certo tipo di gioco fanno anche un buon risultato. Ma quello di ieri è un errore da scuola calcio e non è concepibile. A palla scoperta non mi alzo ma mi abbasso".

Chi vede per la panchina Viola?

"Non ho idea. Per me rimane Italiano, perché credo che sia giusto rimanga ancora un anno per quanto ha fatto crescere la squadra. O gli danno anche dei giocatori, delle garanzie, o andrà via. Per me ha le qualità per diventare un grande allenatore".

Italiano è pronto per il Napoli?

"Per me è pronto ad allenare la Fiorentina. Se va a Napoli vuol dire che lo merita, vuol dire che ha capacità per allenare una squadra del genere. Deve fare tesoro degli errori fatti però".