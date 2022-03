PIERACCIONI, Applauso per DA13 emozionante

Leonardo Pieraccioni, testimonial di Cure2Children come lo era Davide Astori ha parlato - durante il live organizzato appunto da C2C per ricordare il giocatore -dell'incontro con difensore viola ad un evento della Fondazione, ovviamente col sorriso come è abituato a fare l'attore: "Sono uno spettatore della Fiorentina perché mi piace seguire la partita della mia squadra del cuore ma non sono un intenditore e sono rimasto a Superchi ma quando arrivai a villa Castelletti per l'evento c'era invece questo bellissimo ragazzo, Astori appunto. Allora feci finta di capire di tecnica ma in realtà ancora oggi che mi invitano a vedere le partite non ho capito il fuorigioco, ho capito solo che c'è la "Varra" in campo, non si vede ma c'è. Astori mi piacque subito, il nostro fu un incontro fugace ma la collaborazione come vedi continua perché chi è Astori lo dimostrano i racconti sentiti di chi lo ha conosciuto. Cure2children è scesa in campo anni fa motivata a partecipare e mi piace che con poco abbiamo raggiunto tanto. E sono felice quando so che un millesimo di questi bambini è guarito grazie a cene, eventi o calendari organizzati da noi. Il ricordo di Davide allo stadio? Alle partite cui sono andato è una cosa bellissima quando parte l'applauso in modo così spontaneo ed è emozionante perché è d'affetto verso chi ha lasciato veramente il segno come uomo e poi come sportivo perché nel tempo si ricordano le persone. Credo sia anche una cosa unica, anche se non sono un grande frequentatori di stadi".