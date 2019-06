PEZZELLA, Out al debutto dell'Argentina in C.America?

German Pezzella potrebbe saltare la prima gara della sua Argentina in Coppa America contro la Colombia. Come riporta riporta TNT Sports LA, anche se il difensore dovesse recuperare in tempi brevi dall'infortunio rimediato a Firenze arriverebbe alla sfida al limite della condizione. Al momento non risulta semplice prevedere ciò che accadrà, con il capitano viola che si giocherà il posto con Juan Foyth.