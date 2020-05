PEZZELLA, La sua Agus ora è tornata a Firenze

Buone notizie per il capitano della Fiorentina German Pezzella: l'argentino, che ha smaltito senza problemi l'infezione da Covid-19, nelle ultime ore ha potuto finalmente riabbracciare la sua compagna Agustina. La modella infatti, che quando è esplosa la pandemia si trovava per lavoro negli Stati Uniti, ha potuto far ritorno in Italia solo adesso visto che prima non le era stato possibile per via dell'esplosione del coronavirus. Dagli Usa si era spostata in Argentina e dopo un lungo stop nella sua città ha fatto ritorno a Firenze, dove si è ricongiunta con Pezzella. A darne notizia è stata la stessa "Agus" su Instagram pubblicando una storia con una pizza e taggando il compagno e la sua casa a Bagno a Ripoli.