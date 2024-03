PESCARA, Tifosi appendono manichini contro la società

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è un momento facile per il Pescara sesto in classifica nel girone B del campionato di Serie C e alle prese con la malattia del tecnico Zdenek Zeman (CLICCA QUI). Già nelle scorse settimane il presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani aveva dichiarato, a proposito delle proteste: "Non me ne importa nulla, meno di zero. Chi fischia, chi parla, deve fare qualcosa. A fine mese a pagare gli stipendi c’è Sebastiani. Mi fa piacere se tifano i ragazzi, quello che pensano di me non mi interessa. Il Pescara è questo, queste le possibilità che abbiamo. Di gente pronta a entrare al mio posto, non ne vedo. Mi mettessero per iscritto che non devo iscrivere la squadra in C e li accontenterò. A giugno chiudo il mio bilancio, pago quello che devo pagare, incasso quello che mi spetta e vado via. Se qualcuno vuole investire in C al mio posto, sono pronto a lasciargli il posto”.

Oggi però all'esterno dello stadio sono stati appesi due manichini in tuta bianca coi volti dello stesso Sebastiani e dell'ex viola, ora responsabile dell’area tecnica del Pescara, Daniele Delli Carri.