PELLISSIER, Italiano era già un allenatore in campo

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona dove ha avuto come compagno anche Vincenzo Italiano, ha commentato il possibile arrivo del tecnico a Firenze: "Da giocatore era già un allenatore in campo, si faceva sentire senza grossi problemi. E' uno che ama il calcio e allo Spezia ha espresso un buon calcio salvandosi pure con ampio anticipo. Se avrà giocatori validi, potrà rendere pure in viola. Ma gli servirà tempo. Vlahovic? Può scommettere su se stesso cercando di crescere nella Fiorentina, oppure rischiare di fare panchina in una big del calcio europeo".