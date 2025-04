Pellissier: "Commisso ha costruito un gran progetto, i viola lottano per l'Europa"

Sergio Pellissier, bandiera del Chievo Verona è intervenuto a NewsSuperscommesse.it ed ha commentato la stagione della Fiorentina e la grande annata di Moise Kean: " La Fiorentina sta facendo un campionato che va oltre le aspettative iniziali vista la rivoluzione di inizio stagione. Dopo un periodo di difficoltà ha ritrovato la forza per rialzarsi tramite prestazioni convincenti. Il caso Bove ha messo alla prova la squadra ed ha dato uno stimolo in più per far bene. Commisso ha costruito un progetto solido e sta facendo un grande lavoro grazie anche a un grande centro sportivo.

La Fiorentina gioca un calcio divertente, lotta per un posto in Europa e ha fatto 2 finali di Conference. Non si può chiedere di più. Kean sta facendo una grande stagione, è l'attaccante ideale per una squadra ambiziosa, Palladino è stato molto bravo a dirli fiducia fin dall'inizio. L'attaccante italiano ha trovato la piazza giusta per lui, è cresciuto molto perché gli è stato concesso anche di sbagliare senza nessuna pressione e i risultati si sono visti, alla Juventus non gli hanno dato lo spazio giusto per esprimersi".