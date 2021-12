PECCI, Vlahovic ricorda Gigi Riva, per la forza

Il doppio ex di Bologna e Fiorentina, che domenica si affronteranno nel derby dell'Appennino, Eraldo Pecci, ha parlato proprio della sfida del prossimo turno di A: "Quanto pesa il ko di Arnatovic per il Bologna? Non c'è dubbio che sia un giocatore importante per il Bologna ma non paragonatelo a Vlahovic, che è troppo decisivo in confronto a tutti gli altri attaccanti. Perderlo a gennaio, se sei bravo e fortunato a trovarne un altro ok ma come lui non ce ne sono. Mi sembra di vedere Gigi Riva, con questa forza. E' giovane e quando nasci con il talento è fuori norma".



Chi da Europa delle due? "In tutti i campionati ci sono sorprese ma la Fiorentina è più quadrata ed è una certezza, il Bologna prende troppi gol".



Viola senza pareggi che segnale è? "Bella notizia, significa che punta sempre a vincere rischiando. Per una squadra che ha ambizione il pari è due terzi di sconfitta".



Giudizio su Torreira? Io giocavo in 80 metri, ora in 30. Molti con il metodo moderno sono registi, secondo il metodo classico non lo sarebbero, come ad esempio Locatelli. Ma tanto decidono tutto i risultati, per esempio il Toro ha Mandragora ma se poi non hai un Vlahovic davanti come la Fiorentina è un problema"