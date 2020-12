PAVOLETTI, Contro la Fiorentina mia partita preferita

L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha ricordato in un documentario in onda su Sky Sport la sfida contro la Fiorentina del maggio 2018: "I viola si giocavano l'Europa mentre noi la Serie A. Fu una battaglia e anche una delle mie gare preferite: alla fine ricordo che avevo l'antidoping ma non riuscivo ad orinare, quindi giravo scalzo intorno al campo e ripensavo alle emozioni delle partite prima. Sono questi i match che ti ripagano dei sacrifici fatti per arrivarci".