PASQUETTA, Supermulte in arrivo per chi si sposta

Controlli serrati in arrivo. Da sabato prossimo sarà vietato recarsi sul litorale toscano. Sono previste sanzioni da quattrocento a tremila euro che possono essere raddoppiate in caso di violazione reiterata al provvedimento. Questa mattina, infatti, il sindaco di Pisa, Michele Conti ha firmato una ordinanza contenente misure per evitare assembramenti di persone come, appunto, il divieto di accesso e stazionamento sulle spiagge del Litorale pisano. La misura tende a evitare così che già dal prossimo fine settimana con le festività della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, le persone possano riversarsi sulle spiagge del litorale, creando occasioni di affollamento, in evidente contrasto con le finalità precauzionali insite nella normativa statale e regionale in corso per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Come scrive lanazione.it, il divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa sarà a partire dalle ore 8 alle ore 20, dei giorni festivi e prefestivi, ad iniziare da sabato 11 aprile prossimo. Per i trasgressori sono previste multe da 400 ad 3 mila euro; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Il provvedimento rientra nell’impegno del Comune di fronteggiare la diffusione del contagio da Coronavirus tra la popolazione, anche attraverso l’adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza.