PASQUAL, Sottil devastante sull'esterno. Vlahovic...

Manuel Pasqual, ex difensore e commentatore tv per Rai Sport, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Gattuso alla Fiorentina se l’aspettava?

“Girava voce da un po’, sono contento: so che carattere abbia e credo sia l’allenatore giusto per tirare fuori tanto se non tutto dalla squadra che ha a disposizione, che è un po’ quanto mancato in questi ultimi tre anni”.

A Napoli come ha lavorato?

“Io ho sempre sponsorizzato il suo lavoro, per il semplice fatto che nelle difficoltà come quelle vissute senza Osimhen e Mertens è riuscito a fare qualcosa di importante”.

Per Vlahovic sarà dura confermarsi?

“Auguro a lui e alla Fiorentina che migliori ancora. Non penso abbia bisogno di troppe riconferme, anche se il secondo anno non è semplice. Dipenderà dal tipo di mercato e dalla base di squadra che avrà intorno. Di certo hanno scelto velocemente l’allenatore: con tutto questo tempo davanti, spero la società possa mettere su un buon organico”.

Il ritorno di Sottil è una buona notizia?

“L’ho visto in Nazionale Under e sull’esterno è devastante: è forte, sa come si salta l’uomo”.