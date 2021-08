PASQUAL, Nastasic diverso da Pezzella. Milenkovic...

Manuel Pasqual ha parlato di Fiorentina a Stadio Aperto, trasmissione di approfondimento di TMW Radio. Ecco le sue parole a cominciare dal giudizio sul possibile acquisto Nastasic, avuto come compagno: "Io ci ho giocato quando era un ragazzo giovane. Questi anni in giro per l'Europa spero gli abbiano dato fiducia nei propri mezzi, personalità e questo gli avrà sicuramente fatto alzare il suo livello. Sarà un calciatore importante per la Fiorentina anche se Pezzella era il capitano e quindi un leader dello spogliatoio. Sicuramente sono due giocatori diversi e non so se Italiano vorrà modificare qualcosa. Con calciatori intelligenti lo puoi fare in corso. Se la società riuscisse a togliere Milenkovic dal mercato, la rosa avrebbe una struttura solida e non ci sarebbe bisogno di reinvestire soldi per acquistare altri giocatori ancora".

Impressioni sui viola contro il Cosenza?

"Ci sono degli ottimi protagonisti. Mi auguro che Italiano riesca ad amalgamarli al meglio perché durante la stagione qualcosa di buono si è visto. Italiano con lo Spezia ha fatto cose straordinarie, mi auguro le possa ripetere a Firenze perché i tifosi viola si meritano una ripartenza".

Quanto è cresciuto Vlahovic in questi ultimi 6 mesi?

"Tantissimo. Oltre ai numeri espressi con i gol, è cresciuto a livello mentale. Non avere attaccanti dietro lo hanno fatto esprimere con più tranquillità ed i compagni lo cercavano davvero con molta frequenza. Lukaku è stato ceduto dall'Inter e mi auguro che per cifre interessanti anche la Fiorentina faccia lo stesso. Il serbo ha la freccia puntata verso l'alto, ma con la pandemia somme del genere sono impossibili da rifiutare. E' importantissimo per la Fiorentina, ma credo che, anche se dovesse andare via, sarà fondamentale reinvestire bene i soldi. Se metti un prezzo ad un giocatore è normale che poi tu possa cederlo, anche perché magari Vlahovic vorrà andare in qualche top club".

Scamacca è colui che più si avvicina a Vlahovic?

"Ha caratteristiche diverse. Ballardini lo ha un po' escluso, ma ha una grandissima forza fisica, non è dotato di grandissimo movimento verso la bandierina. In fin dei conti comunque potrebbe sostituire il classe 2000".