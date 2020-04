PASQUA, Viola donano 4.700 uova ai medici

Come annunciato ieri dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sono state distribuite 4.700 uova di Pasqua ai medici e al personale ospedaliero come pensiero della società viola per questa festività verso i veri eroi di questi giorni, che continuano il loro lavoro senza sosta. Il club di Viale Fanti ha dunque, a suo modo, augurato una buona Pasqua a tutte queste persone. A darne l'annuncio è lo stesso club tramite Twitter.