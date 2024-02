PARTITA ASSEDIO, Si giocherà lunedì 19 febbraio

La partita dell'Assedio 2024, rinviata a causa del lutto cittadino, si giocherà lunedì 19 febbraio alle ore 15:00. Partirà prima invece, come scritto anche nel post pubblicato sui social dalla pagina ufficiale del Calcio Storico Fiorentino, il Corteo della Repubblica Fiorentina. Quest'ultimo prenderà il via infatti alle 13:45 dal Palagio di Parete Guelfa per poi spostarsi prima in Piazza della Signoria e poi in Piazza Santa Croce. Di seguito il post Instagram ufficiale della pagina del Calcio Storico Fiorentino: