PAROLO, Cabral bel colpo ma dovrà adattarsi

"Vlahovic era un calciatore fortissimo, ma la Fiorentina continua anche senza di lui. Arthur Cabral è un attaccante molto interessante e si può sposare bene col gioco Viola, anche se ha bisogno di adattarsi, non deve essere per forza pronto subito". Così Marco Parolo ha commentato l'avvicendamento in attacco per la squadra di Vincenzo Italiano. Alla vigilia del match con la Lazio, l'ex biancoceleste ha parlato anche di altri argomenti di casa viola e della sfida di domani: "In questo senso la presenza di Piatek può dare tempo di inserirsi a Cabral. Gli esterni viola? Mi sorprende abbiano segnato così poco, per ambire a qualcosa di più Nico Gonzalez deve crescere sotto porta.

Fiorentina-Lazio sfida per l'Europa League? La Lazio domani si gioca tanto per molti motivi e per questo Sarri vorrà una risposta della squadra. Per la Fiorentina invece una vittoria significherebbe mettere una buona distanza in classifica rispetto ai biancocelesti. I viola possono lottare per l'Europa, sarebbe un gran traguardo visti gli ultimi anni. Per questo va fatto un plauso alla società".