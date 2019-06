PARMA, Punta al riscatto da 3,5 mln di Sepe. Balotelli...

Come nella scorsa estate, sono diversi i discorsi che il Napoli tiene in piedi con il Parma in chiave mercato. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che il club ducale è disposto a sborsare circa 3,5 milioni di euro per trattenere Luigi Sepe.

Per il centrocampo si va ancora in casa dei partenopei: Alberto Grassi e Marko Rog sono gli elementi che piacciono di più. I ducali lavorano anche per l'attacco: piacciono Mario Balotelli e Mariusz Stepinski, così come Roberto Inglese. Per l'ex Milan e Inter dipende dall'ingaggio, il Chievo chiede tanto per il proprio attaccante e lo stesso discorso vale per Inglese, a meno che il Napoli non abbassi le pretese.