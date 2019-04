PARMA-FIORE, Le curiosità della sfida

Parma: eguagliata striscia positiva record nel 2011/12

Il Parma, da quando è allenato da Donadoni, è imbattuto: 2 successi e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate. L’ultima sconfitta emiliana risale al 7 gennaio scorso, 0-5 in casa dell’Inter. Se i crociati dovessero ottenere un risultato positivo anche oggi, stabilirebbero la loro nuova serie positiva record stagionale in campionato, avendo già eguagliato le 4 gare senza stop messe insieme dalla 14° giornata al recupero della 1° giornata, con bilancio di altrettanti pareggi.



Fiorentina 2011/12: suo l’attacco più anemico fuori casa

La Fiorentina ha segnato appena 4 reti fuori casa nel campionato attuale: i viola vantano il peggior attacco esterno della serie A 2011/12.



I rigori di Parma e Fiorentina

Dopo 22 giornate disputate – una da recuperare per entrambe – Parma e Fiorentina sono 2 delle squadre della serie A 2011/12 ad aver finora beneficiato del maggior numero di rigori a favore: sono 5 per ciascun club, stessa cifra del Cesena. Meglio hanno fatto solo Catania e Milan, entrambe a quota 6.



Porta viola chiusa – fuori casa – da 311’

L’ultimo gol ufficiale subito dalla Fiorentina in trasferte di campionato risale al 10 dicembre scorso quando fu sconfitta per 0-2 in casa dell’Inter. L’autore del secondo gol nerazzurro fu Nagatomo al 49’: da allora si contano i restanti 41’ di quel match, più le intere gare di campionato contro Siena (0-0), Novara (vittoria per 3-0) e Cagliari (0-0), per un totale di 311’ di inviolabilità fuori casa in serie A.



Il saluto di Crespo al “Tardini”: i numeri di uno straordinario campione

Doveroso giro di campo oggi pomeriggio per Hernan Crespo al “Tardini”. L’argentino ha vestito la maglia crociata in due diversi periodi, dal 1996/97 al 1999/00 e dal gennaio 2010 al mese scorso. Con il Parma Crespo ha giocato 201 gare ufficiali, segnando 94 reti, rimanendo in campo 14602 minuti (1 rete ogni 155’), disputando 98 gare intere, subentrando 37 volte a partita in corso, uscendo anzitempo in 68 occasioni, rimediando 10 cartellini gialli e nessun rosso. Nel Parma ha vinto i tre titoli del 1999, la coppa Uefa, la coppa Italia e la supercoppa di Lega. Con 72 gol nella sola serie A Crespo è – ancor oggi – il cannoniere all-time nella storia del Parma in massima divisione.



LE SFIDE DONADONI – ROSSI

Mai pareggio nei 5 precedenti tecnici finora disputati: lo score è di 2 vittorie per Roberto Donadoni e 3 successi per Delio Rossi, le cui squadre hanno sempre segnato, per un totale di 6 marcature.



LE SFIDE DONADONI – FIORENTINA

Quinto confronto ufficiale tra Donadoni e la Fiorentina: finora non è mai stato pareggio: 1 successo dell’attuale tecnico ducale e 3 affermazioni viola, il bilancio.



LE SFIDE ROSSI – PARMA

Sono 16 i precedenti ufficiali tra Delio Rossi ed il Parma: finora il bilancio parla di 7 vittorie dell’attuale tecnico viola, 4 pareggi e 5 successi crociati. Le squadre di Rossi, infine, hanno sempre subito almeno un gol nelle 6 trasferte ufficiali disputate a Parma, per un totale di 12 reti incassate.