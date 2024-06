PARISI, Tornare ad Avellino mi dà sempre il pizzico allo stomaco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fabiano Parisi, nella sua Irpinia, è stato oggi testimonial dell’evento “Una Rete per l’In-Dipendenza”, organizzato presso la struttura “Campetti Rossi” di Avellino in occasione della Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droga. L'esterno della Fiorentina, presente sul posto, ha parlato così ai media presenti, come si legge su YSport Avellino: "Lo sport è importante. Unisce, rende l’individuo più forte. Sono contento di partecipare a questa bella iniziativa. Sono ragazzi forti. Sono tutti bravi ragazzi e a me fa molto piacere perché so di dare una grandissima mano".

Sul memorial in onore del padre: "È il terzo evento che facciamo il 5 luglio in memoria di mio padre e di Ciappone che erano due persone straordinarie. C’è tantissima gente che vuole giocare e noi saremo lì, alle 18:00 al Mariconda di Serino, per questo magnifico evento".

Sull'Avellino: "Sono a Firenze ma quando torno ad Avellino mi viene sempre quel pizzico allo stomaco. Faccio parte di questa terra fantastica. Seguo sempre l’Avellino. Sono contento di essere irpino. Portiamo avanti questi progetti".

Il segreto di questi ragazzi: "Ruberei loro la voglia di lottare ogni giorno. È la cosa più importante: la determinazione di andare avanti".