PARISI, Futuro? Non ci penso, ne riparliamo a giugno

L'esterno sinistro dell'Empoli Fabiano Parisi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del presente ma anche del futuro: "Theo un modello? Non ne ho uno in particolare. Studio tutti, anche quelli del passato coi video, come Roberto Carlos. Mi piace Jordi Alba. Faccio gola alle big? Ora non penso a un salto. Mi fa piacere l’interessamento di tante squadre, ovvio, ma sono concentrato sull’Empoli e la salvezza. Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli, a cui sono molto riconoscente. In Italia o all'estero? Non fa differenza. L’unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare". Il classe 2000 è stato a lungo un obiettivo di mercato concreto della Fiorentina.