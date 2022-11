PARISI, Empoli disposto a cederlo a gennaio ma...

Aggiornamenti di mercato sul fronte Fabiano Parisi direttamente da TMW: come riporta il quotidiano, il terzino dell'Empoli si è ben distinto anche in questa prima parte di stagione. Normale che sul suo conto si accumulino interessamenti in vista del mercato di gennaio. Ad agosto ha rinnovato fino al 2025, di recente il suo agente ha dichiarato che non lascerà i toscani prima di giugno. Secondo quanto appreso da TMW, l’Empoli sarebbe disponibile a cedere il giocatore adesso ma a patto di tenerlo in prestito fino al termine della stagione come condizione primaria.

E chi lo vuole? Non è un mistero che a fine estate la Fiorentina abbia provato un assalto last second, respinto. Con il cartellino di Zurkowski come arma negoziale e un recente passato che ha già visto i viola fare affari del genere è un’opzione. Ma non è l’unica: Sarri ha bisogno di un laterale di piede mancino per la difesa della sua Lazio, da tenere d’occhio anche le soluzioni Inter e Juventus. La valutazione dell’Empoli per Parisi supera i 10 milioni di euro.