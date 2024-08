PAR-FIO, Rifinitura per gli emiliani: alle 12 parla Pecchia

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meno ventiquattro ore a Parma-Fiorentina: il nastro di partenza della stagione di ducali e viola verrà tagliato domani alle ore 18.30. C'è tanta attesa soprattutto in casa Parma, con la squadra di Pecchia che torna in Serie A dopo tre stagioni di B.

Il tecnico ex Cremonese ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere, cosa che farà nell'allenamento in programma in questi minuti al Mutti Training Center di Collecchio, dove l'osservato è l'attaccante Bonny, non al meglio e in dubbio per domani; il match contro la Fiorentina sarà poi presentato da mister Pecchia nel corso della conferenza pre-gara in programma alle 12.00. Nella giornata di ieri la squadra ha svolto attivazione, torelli ed esercitazione tattica per reparti durante la sessione di allenamento del Ferragosto crociato. Lo riferisce ParmaLive.