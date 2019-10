PANCHINE, Spalletti-Milan: sì. Pioli verso il Genoa

Il giro delle panchine potrebbe presto prendere il via. Come spiega Gianlucadimarzio.com, sono tre le squadre coinvolte: Milan, Genoa e Sampdoria, con un possibile effetto domino che dopo sette partite potrebbe portare a tre cambi quasi in simultanea. Le situazioni di Giampaolo, Di Francesco e Andreazzoli sono infatti molto in bilico: tutti e tre potrebbero essere esonerati, con i nomi dei sostituti che si incastrano tra loro. Partendo da Spalletti, è arrivato il sì al Milan dall'ex allenatore della Roma, che ha ancora un contratto con l'Inter. All'allenatore piace il progetto tecnico del Milan ed è pronto a trasferirsi in rossonero, ma sarà necessario trovare la giusta quadratura economica con i nerazzurri (la buonuscita), senza la quale si bloccherebbe tutto. Elliott e Zhang sono in contatto per cercare l'intesa: al Milan firmerebbe un contratto di tre anni. L'alternativa al toscano per il Milan sarebbe Pioli, cercato proprio anche da Sampdoria e Genoa. La preferenza dell'allenatore sarebbe però per il Genoa, con Preziosi che aspetta l'evoluzione della vicenda Spalletti-Milan per eventualmente concretizzare con lui. Infine, la Samp. Con il potenziale no di Pioli, i blucerchiati sono alla ricerca di altri nomi: Iachini resta sempre in ballo, con Gattuso sullo sfondo. La trattativa per l'ex Milan, però, per ora non sta decollando.