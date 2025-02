Panathinaikos, Świderski: "Pronti ad affrontare la Fiorentina, ci ho già vinto quando ero a Verona"

Karol Świderski, ex attaccante dell'Hellas Verona e attualmente in forza al Panathinaikos, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del doppio confronto con la Fiorentina in Conference League, durante un'intervista a Cosmote TV:

"La Fiorentina è una squadra molto forte, una grande avversaria per noi. In Europa ogni partita è una sfida difficile, perché tutte le squadre sono competitive e dobbiamo dare il massimo. Non ci sono mai partite facili in queste competizioni. Siamo pronti per affrontare queste partite. Ricordo ancora l’ultima volta che giocai contro la Fiorentina con la maglia del Verona: abbiamo vinto 2-1 e io entrai dalla panchina. Mi auguro che possa ripetersi, che riusciremo a vincere e andare avanti."

Sulle possibilità di giocare la finale a Wroclaw, Świderski ha detto: "Wroclaw è la mia città natale, è dove vivo e sarebbe davvero speciale poter arrivare lì per la finale."

Infine, su Palladino, ha dichiarato: "Onestamente, quest’anno non ho avuto modo di vedere molte partite della Fiorentina. Tuttavia, ricordo che la mia prima partita in Serie A fu contro il Monza, e in quella gara il Monza giocava un calcio molto diretto. La Fiorentina, però, ha sicuramente una qualità superiore. Sarà una partita difficile, dovremo essere concentrati al massimo, mettere in campo le nostre qualità e dimostrare di cosa siamo capaci."